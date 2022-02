1/5 Wetterextreme haben zu einem Billionschaden gefhrt. Auch die Schweiz is this stark betroffen. Hier nach einem Erdrutsch im Tessin.

2/5 Unwetter and Überschwemmungen haben in den vergangenen Jahren in ganz Europa grosse Schäden angry. (Archivbild)



4/5 Die Katastrophe im Ahrtal (D) Costete Menschenleben.

5/5 Pro Einwohner is the Einbussen durch Wetterextreme in der Schweiz am Hichsten.

Die Schäden believes in 27 EU-Linder sowing in Schweiz, Norway, Island, Liechtenstein and Trokei worth 450 bis 520 Million Million in Euros (in Prize des Jahres 2020 gerechnet), with EU-Umweltagentur (EEA). New Analysis mitteilte.

Deutschland als bewlkerungsreichstes EU-Mitglied veerichchnette die hichsten wartchaftlichen Schäden aller 32 analystaten Staten. Your bet is worth 41 Js worth of et 110 million. Dahinter folgten Frankreich and Italian. Pro Einwohner was born in Einbussen in the Schweiz amchsten.

Nur ein Drittel versichert

If you are looking for the most versatile version of Virtel Bis and Drittel Gesamtschäden, check out the Copenhagen Ansissezi EU-Beaver Weiter. Schtzungsweise drei Prozent aller Extremeregnisse wennach fir gut 60 Prozent der Wartschaftlichen Verluste verantwortlich.