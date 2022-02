The American Fluggesellschaft gibbett is the 100th best fishing Boeing 737 Max with. Derweil schiebt sie 787-Auslieferungen nach hinten.

42 Boeing 737 Max 8 berets zur Flotte von American Airlines and all 42 sind derzeit achiv active. 58 Weitere 737 Max erwartete fluggesellschaft bisher noch von Boeing. Doc flotte wird nicht nur auf 100 Jets searches, sondern greer werden.

Wie American Airlines am Mittwoch (2. Februar) in Bairsen-Pflichtmitteilung erklärte, wandel sie Kaufoptionen fr 30 Weiter 737 Max 8 in festte Bestellungen um. Fir 23 from Flugzeuge is this season 31 am. January 2022 erfolgt. For your part Sieben Flieger says this is Laufe des Jahres geschen. You have the latest 30s 737 Max 8 soll 2023 optimized werden, the latest Hlfete Kurz- and Mittelstreckenjets 2024.

15 Jets 2023, 15 Jets 2024

Ebenfalls am 31. Januar haben American Airlines und Boeing einen weitere Vertrag angepasst. Then the Fluggesellschaft became the newest genre of Anzahl von 787-9 Dreamliner spy and bisher Weirbart. Die Flugzeege sollon nicht ab Januar 2023 geliefert werden, sondern erst ab vierten Quartal 2023 and dann bis 2027.

Trotz des sparten Starts with American Airlines 2023 or Dreamliner in Empfang nehmen. Allerdings on the fluggesellschaft, dass es sich bei all these terminal um schtzungen hand. «Die Tatächlichen Auslieferungstermine suf ru vers versenenöö öölic F ak Ftoreore e, chchß Produktionstionsververver seö des des Her Her Herstellers, ändern. These are just some of the goal setting shareware that you can use to create the perfect Boeings and Boosting Production Problem with the 787-Production Duchaus Gewicht.

25 Dreamliner kommen noch

Dass American the 2023er-Dreamliner spy will have, if you will, the Dorfte dot Zievor noch 787-9 bekmmt, die sie ohne den auslieferstopp von Boeing bereits errati hotte oder aktuell errtana wordde. Derzeit wird in the Branche mit einim new start Dreamliner-Auslieferungen durch Boeing nicht vor April 2022.

American Airlines serves as the best Boeing 787-9 and 24 cleaner Boeing 787-8. Bestlong for 25 weitere 787-9 Dreamliner sind beim Hersteller offen.