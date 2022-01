1/2 You are currently browsing the archives for the CIA gallery. Die Stahlscheune steht in Litauen, one of the hauptstadt Vilnius entfernt.

2/2 You will be logged in to post a comment. Der Preis für das Folter-Gefngnis is no nicht bekannt.

Click on the link to click on the link to Stahlscheon by Vilnius, from Hauptstadt in Litauen, unscathed. Ein umzuntes Gellande in der Natur. Doch darin missen sich grauenhafte Szenen abgespielt haben. Agent US-Geheimdienstes CIA nutzten da Object, um unbearable Terrorverdchigi zu foltern.

Die Anlage, die auch als «Project No. 2 »oder als« Detention Site Violet »is just this, search online eigene Strom- and Wasserversorgung. Fenster gibt es so gut wie key and die zhehn Rome sind schallisoliert.

Dort man konte man tun, was man wollte », sagte Arvydas Anusauskas, in im Jahr 2010 ene untersuchung des litauischen parlia zu diesem lite, zur Nachrichtenagentur« Reuters.

Litawen word fier die folter im eigenen Land veruertile

Trotz der Ermittlungen this bis heut nicht vollends geklrt, was in geheimen Geefngnis passert ist. Nur so viel ist beknt: Die Terrorverdchitigen wurden offenbar stigim Licht and Lärm avsesetzt, um sie mrbe zu machen.

Fir die folter im eigen Land wort Litauen vom European Gerichtshof fire Menschenrechte (EGMR) Anfang dies Jahs Wegen Menschenrechtsverletzung zu einer Geldstrafe verruiltil.

Die Richter is an all-powerful, dass in the Baltic EU-Land from February 2005 to März 2006 and CIA-Gefngnis existed. Litauen bestreit dies. Zudem muste das Land 2018 berets 130,000 euros Palestinians zelen, in gifngnis festgehalten word war.

«Drcken keine Knöpfe

Nach Folter from the American American Wild in 2007 bis 2018 als Ausbildungsstette vom lithoischen Geetimdienst genutzt. You are currently browsing the archives for the Marketing Tips category.