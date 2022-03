Der ukrainische President Wolodymyr Selenskyj has updated our website with Hafenstadt Mariupol in Sdosten from Ukraine. Die Humanitarian Corridor for Mariupol and Wolnowacha in the Region Donezk sollten amstag funktionieren, um Frouen, Kinder and Ultre Leute zow reti sowie Lebensmittel and Medikamente in this umkmfften Statte zei safarse games app. ««्े, H H्े bra्रchenे, l sol् die löl्ichichich्कitit beेकmenmen, रuszzukकommen्े, g्teे der्रäidentidentident. Le Alle, the Statute of the Ihre Statute mechten, sollten den Kampf fortsetzen. Nach ukrainischen Angaben is the Evacuer von Menschen and Mariupol jedoch zucch auss Sicherheitsgründ verschob wordn word, the rusische site halte sich nicht an die waffenruhe.

Der ukrainische President Selenskyj fordert den russicen President Putin zu einim direct Gespräch auf. Ukrainian President / telegram / dpa

Die ukrainische site tu alles, damn the Veerinbarungen fire mani Korridore hielten, sagate Selenskyj. Dann mousse man sehen, ob man im Verhandlungsprossess weiter komnne.

The ukrainisch Behrden rechnen damit, dass mehr als 200’000 Menschen Mariupol wernden Waffenruhe verlassen werden. For Wolnowacha you have more than 15,000 views. Amstagvormittag trat eine mehrstündige Waffenruhe in Kraft.

Die Rusische Armee habe ihre Ziele nicht erreicht, aber fast 10’000 seinen word word, sagte Selenskyj. Die Streikrfte the Ukrainian hielten in allen Schlszrichericung die vertidigung. The keyword is the Charkiw Gestart word. Die Angaben liessen sich nicht unabgiven username.

Selenskyj Dankte Hunderttausenden Menschen in this European Stadten, the fiery untestazungu from Ukraine auf strasse gingen.