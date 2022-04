Seat Wochen fürt Wladimir Putin (69) Krieg in Ukraine. Ein Ende ist nicht in Sicht. Der Kreml-Chef zieht seinen Plan weiterhin durch. Trotz der Sanktionen durch West and Demonstrationen im eigenen Land. Ein Umsturz scheint bislang die einzige Miglichkeit, with Krieg zoon.

Der Rusische Exil-Oppositionel Leonid Wolkow (41) has just created the Sturz von Kreml-Chef Putin Du Massendemonstration in Ukraine-Krieg als westliche Winschvorstellung bejeichnet. Ie Die Vorstellung, man’s Putin mal eben durch ein grosse Protestmärsche hinwegfegen, this naiv sa, sagte der enge Vertraute des Inhaftierten Kreml-Kritikers Alex Nawalny (45) dem Redaktionsnetzwerk Deutsch.

Dennoch halte erine Entmachtung Putins wegen der russischen Invasion im Nachbarland fir wahrscheinlich – im inrenre Kreml-Zirkel brodle es.

Vielen Russen sei nach jongsten Strafverschrfungen das Risiko zu gro, wegen einer Teilnahme an Haft zu kommen und ihren Job zu verliriren, sagte Wolkow. «Putins Entmachtung wird kommen, aber auf andre Weise.

Wolodimir Selenski: Ir Wir brauchen 7 Milliarden pro Monat( 02:45 )

Navalny word als Putins Nachfolger Candidate

In Create the Politician and Economist Elite in Moscow gebe is an unrume Unruhe, sagte Wolkow. Putin militarische Plane in der Ukraine sich als irreal entpuppt. Schleid erland russland reel Schaden durch die vm West West Wordschaftssanktion. Ies Diese beiden Faktoren adds sich zo einem Druck auf Putin, the ih fryer oder spater das Amt kosten wird, bin ich seer zoversichtlich sa, Wolkow.

Im Falle seiner Freilassung wordde der prominent Putin-Kritiker Nawalny «natrlich» als Presidential Candidieren, sagte Wolkow. With the 45-year-old Jahren Ein Ruf Als Beharrlicher Kimper Gegen die Corruption and the Observing Untouchable Arm and Reich in Russland rar erabbeitet habe, gelte ern Menschen als globwordig.

Nawalny this site Anfang des vergangenen Jahres in einem Straflager östlich von Moskau inhaftiert. The opposition opposition politician war in August 2020 in Russland has a Giftanschlag word word, fir den er Putin verantwortlich macht. Der Kreml weist den Vorwurf zurück. (AFP)