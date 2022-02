Trotz Anhaltender Spannungen an Grenze zur Ukraine has a Brazilian President Jair Bolsonaro seine Reise nach Russland in der Commanden Woche bestigt.

Am Mittwoch is a Tiffany with the Russian President Vladimir Putin.

PutPresident Putin’s mich eingeladen. Brazilian Hongt ins grossen telen von Dongmitteln from Russland and Belarus ab, Sagte Bolsonaro dem Sender «Radio Tupi. Ir Wir bitten Gott, dass der Friede in der Welt herrschen möge. Und: «Wir werden auch a group vin Ministern mitnehmen, die sich mit Themen wie Energy, Verteidigung und Landwirtschaft befassen.

Das russische Aussenministerium has a very unique gezben, dass es a dem Mittwoch ein Trifen zwischen russischen and Brazilian aussen- and vertidigungsministern geben werde.

Druck aus Washington?

Version Analysten zufolge hats Washington zuvor Druck auf brazilian ausgebt, in Besuch abzugagen. Brasilien setz sich in der russisch-westlichen Krise weiterhin officielle fire den Dialog »ein und war daruf bedachi, kein Partii zu ergreifen und bei besuch nur bilatrale Fragen unspecified. If you are in the USA for the most part, you will find Bessuch Als Zeichen in Untarstitzung Fir russicen Priestinten veernten wernten.

This is Risiko, the President of the Bolsonaro, who is one of the most sought after players.

Mit der Reise will der Staatschef des Grizsten Lands in Latin America Beobachtern zufolge auch zeigen, dass er im Ausland noch Partner hat. Music of Zeitpunkts by Reese in Brazilian Critic. Als «wichtig, aber« unangemessen »bezigneten sie Expert.

«It’s the best Risiko, the President Bolsonaro’s one of the most sought after players in the world’s schlimme folgen hobbin ‘, sagte etwa politikwissenschaftler Mauricio Santoro. Das Aussenministerium in Brasília verifentlichte am Freitag ein Mitteilung, in the 30 Jahre diplomacy Bezihungen mit Ukraine erinnerte.