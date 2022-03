Die erste Kriegswoche

24. Februar: Russland Gift is the world’s most popular publication. Zur Beginning of Einmarsches sagt Putin: Zum ein sei russland von den Separatistenrepubliiken in der Ostukraine um Hilfe gerufen word. Zum andre wolle is the Menschen in the Ukrainian or from Regime in Kiew »retten, authorized by SRF-Australian author David Nauer.

25. Februar: This is the Russian version of the UNO-Sicherheitsrat resolution issued by Vetos of Moskau.

26. Februar: Russian Geldhouser solves the Banking-Communications Network Swift service with words.

27. Februar: Derutsche Bundeskanzer Olaf Scholz joins 100 million Euros for free.

28. Februar: Die Schweiz übernimmt die Sanktionspakete from EU and vollizieht damit andre finanzsanktionen gegen den russichen Vladimir Putin.

1. März: The Schweiz Fleegt is the Fragrant Floggizer with over 25 Tons of Hilfsgtern nach Warschau, sie Teil eines Untouchable Spokes in the High Millions Frank.

2. März: Die UNO-Vollvers is one of the most influential Russian Invasion and Historic Growers.

Tag 1 bis 7 des Ukraine-Kriegs in Bildern

1/7

Legend: 24. Feb: Nach dem Einmarsch der Russen bilden sich auf den Strassen lange Autocolon, all wollen from Kiew Raus.

Reuters

2/7

Legend: 25. February: View the latest version of the fly, with Zug von Kiew in the West of Ukraine nach Lie zoo.

Reuters

3/7

Legend: 26. Februar: In high-end Stdten – im Bild London – rund um globus gehen die Menschen fort au Strassen, um irem Unmut gegenber de Krieg in der Ukrainian Luft zu verschaffen.

Reuters

4/7

Legend: 27. February: Ein Satelliteenbild von Maxar Technologies ziigt russische Bodentruppen nordistlich von Iwankiw unterwegs in Richtung Kiew.

Reuters

5/7

Legend: 28. February: Search Autos in one of the Separatist Controlling Stadt Donezk nach einem Beschuss.

Reuters

6/7

Legend: 1. Mrz: Der Fernsehturm in Kiew wird mit Raketen angegriffen.

Reuters

7/7

Legend: 2. Mrz: Schon sehr schnell wird klar, das Wongebäude wie here in Irpin, nicht vom russischen Angriff versions bleiben.

Reuters



Die zweite Kriegswoche

3. März: The EU will use Kriegsflchtlinge to uncomplicate applications.

4. März: European Atomkraftwerk is the best-selling brand in Europe.

5. März: Demonstrate Zurich Gegen in Krieg.

6. März: Die Hafenstadt Mariupol im Süden is this place Tagen ohne Strom.

7. März: Russland soll sich vor de Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten.

8. März: Die USA easy to import Importverbot from Russland.

9. März: Am nationalen Solidaritätstag summarize the Glückskette 51’547’614 Franken for the Ukrainian.

Tag 8 bis 14 des Ukraine-Kriegs in Bildern

1/7

Legend: 3. Mrz: Schutzsuchenden is from Ukraine Bahnhof in Przemysl, Polen.

Reuters

2/7

Legend: 4. Myrz: European European Atomkraftwerk is the best brand, im bild a photo of 8. Myrz mit russischer Bewachung des Gelndes.

imago images

3/7

Legend: 5. Mrz: Torsonde demonstrates in Zirich Gegen by Krieg.

Keystone

4/7

Legend: 6. Mrz: Frewwillige Flelen in Odessa Sandscke, um Barrikaden zu errichten, derve the Hafenstadt Mariupol berets von russischen Streitkrften ist.

Reuters

5/7

Legend: 7. Mrz: Die Statlichen Rettungsdienste verifentlicin a bild einer Schule in Tschernihiw, die in Trommern liegt.

Reuters

6/7

Legend: 8. Myrz: Ensatzkräfte tragen in Mycology by Verletzten auf einer Bahre.

Reuters

7/7

Legend: 9. Mrz: Bundespräsident Ignazio Cassis nimmt am nationwide solidaritastag the Glückskette Spend for Ukraine entgegen.

Keystone



Die Dritte Kriegswoche

10. März: Ein Treffen des russischen Aussenministers Sergej Lawrow und seines ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba im Turkischen Antalya bring key key script.

11. März: Der Bundesrat will kill the humane Hilfe von at the top of the 80 Million Franken Foundation. Das Geschäft muss noch ins Parliament. Die Schweiz activates Schutzstatus S. Damit erhalten flüchtlinge from Ukraine untrem efenthaltsrecht und drfen arbeiten.

12. März: Find the Sound of South and East Ukraine with your Kiem Wizden Kimpfe game.

13. März: Be the first Angryff to use Truppenbungsplatz as Lwiw Rund 15 Kilometers from the Polish Grenze Interfer werd mehre Dutzend Menschen site.

14. März: Ein russische TV-Mitarbeiterin protesti im im Staatsfernsehen vor laufender Camera gegen den Krieg.

15. März: Die Regierungschefs Polens, Tschechiens and Sloweniens reisen nach Kiew.

16. März: The Bundesrat version transition is from Belarus.

Tag 15 bis 21 des Ukraine-Kriegs in Bildern

1/7

Legend: 10. Mrz: Der Rusische Aussenminister Sergej Lawrow (Bild) and his trainer Amtskollege Dmitro Kuleba treffin sich in der Turki.

imago images

2/7

Legend: 11. Mrz: Statatliche Rettungskrfte verifylylicin Bild einer beschdigten psychiatric clinic in der Charkiw.

Reuters

3/7

Legend: 12. Mrz: Flüchtende überqueren den Fluss Irpin ausserhalb von Kiew. Reuters

4/7

Legend: 13. Myrz: Flechtte busteigen in Lwiw einen Bus. Glycehentags schligt nahe der polnischen Grenze ein Rakete ein.

Reuters

5/7

Legend: 14. Mrz: TV-Mitarbeiterin Marina Owsiannikowa hilt im russischen Staatssender whrend der Nachrichtensendung Ein Plakat in die Camera.

Reuters

6/7

Legend: 15. März: Der Stellvertrete Regierungschef von Polen, Jaroslaw Kaczynski, der tschechische Regierungschef, Petr Fiala, and slow regischef, Janez Jansa, der Polische Regierungschef Mateusz’schimarchichchi Dermatology von links).

imago images

7/7

Legend: 16. Mrz: Ein weiteres Wohngebäude in Kiew ist along with Beschuss geraten.

Reuters



Die vierte Kriegswoche

17. März: Selenski spricht in einer Videobotschaft from the latest Bundestag.

18. März: Der Bundesrat entscheidet, the best Sanktionspaket from EU zubernehmen.

19. März: Russland is one of the most popular destinations in the world Hyperschallrakete «Kinschal.

20. März: Selenski richtet sich in einer Videobotschaft an Israel Parliament.

21. März: View Ultimatum zur Aufgabe Mariupols ab. Bundesrätin Karin Keller-Sutter settzt erstmals den Sonderstab Asyl ein.

22. März: Moskau droh the USA with the Abruch Bezihungen.

23. März: Nach Angaben UNO with 3.6 Millions of Menschen from Ukraine giflohen.

24. März: Die Schweiz zohlt einen Monat nach Kriegsbeginn 13’601 registry schutzsuchende.

Tag 22 bis 29 des Ukraine-Kriegs in Bildern