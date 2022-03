In Schweiz and in Liechtenstein by Bundesamt for Gesundheit BAG am Mittwoch 33’754 new Coronavirus-Unstacking 71’542Test word word. The BIG 11 registrar registers the BOG 11 new tosfell and 146 Spitale news.

Am glicichen tag vor einer Woche adds BAG noch Mldlungen über 23’684 best neuinfection, 150 Spitaleintritte and 10 totfelle results. Damit sind die Fallzahlen inn Wochenfrist um 42,5 Prosent present. Die Spitaleintritte nammen im Vergleich zur Vorwoche um 2,7 Prosent ab.

Aktuell bewitches sich in this Spitzer 652 Person in Intensivpflege. Die Asulastung der Intensivstenen betrgt zurzeet 77.30 Prosent. 16,30 Prozent for Betten werden von Covid-19-Patienten with vegbigbarn.

Auf 100’000 Einwohnerin and Einwohner warden in this case Vochen 5879,38 laborbest Coronavirus-Infection Gemeldet. The Reproductions on R, the angibt, if you are the most infamous person in Durchschnitt anstick, lag am 25. February is 1,28.

69,07 Presents the Bevlkerung in the Schweiz Sind Mittlerweile volleyball game. We have 1,03 present cases of erste disease. Von der Bevlkerung ab 12 Jahren sind 78,15 Prosim gimpft. Aussie has 41,64 Pros of Gesamtbevölkerung and 76,01 Pros of 65ber 65-J ehrigen e sogenante Booster-Impfung – een dritte od Aufrischungsimpfung – erlten.