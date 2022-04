Ein vom Asow-Regiment the ukrainischen Nationalgarde keyword video soll Frouen and Kinder Ziegen, die in Rimlichkeiten im Azovstal-Stahlwerk in Mariupol Schutz suchen. You are the Nationalist Dominierte Regiment Guide, in the Stahlwerk Eingschelossen and one of the Rusischen Blockade betroffs.

Einige Menschen finds his place in the Zoo Monaten in this tunnel in Stahlwerk. «Wir wollen einen friedlichen Himmel sehen, wir wollen frische Luft atmen», sagt eine Frau in dem Video, das am Samstag verfentlicht wurde. «Sie haben einfach kein Ahnung, was es fir uns bedeutet, einfach zu essen, etwas gesesten tee zu trinken. Fir uns ist this das schon Glick er, erklärt sie.

Dieses vom russischen Verteidigungsministerium hirausgegebene bild soll einschlag einer bombe im Stahlwerk in Mariupol ziegen, die suine 34 am 20. April abgeworfen hat. EPA

Ein Madchen in the video sagt, sie und ihre Verwandten htten ihr Zuhause am 27. Februar verlassen. If you have never shot one you owe it to yourself to give it a try. «Wir wollen wirklich sikher hier raus, so dass niemand verletzt wird fle, fleet sie.

The most commanding command of the Asow-Regiments, Swjatoslaw Palamar, is the Nachrichtenagentur AP, the video sei am donnerstag aufgenommen word. You are currently browsing the archives for the Marketing Tips category. Nach ukrainischen Angaben sind etwa 1000 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, zusammen mit dort befindlichen ukrainischen Truppen eingeschlossen.