Europapark is the Prize for the Summer Session

1/6 The Europa-Park start is 27. März in the Sommersaison.

2/6 Wer den park besuchen will, zahlt neu mehr als in der Vorsaison.





5/6 For Kinder cost a Spang Zwischen 47 and 53.50 Euros.

6/6 If you travel to Europa-Park, you will earn a living Priestary.

The Sommersaison des Europa-Parks is very interesting. Am 27. März öffnet der beliebte Freizeitpark in Rust (D) wieder seine Tore for all Achterbahn- and Themenpark-Fans. Doch dies Jahr added a new photo.

You are currently browsing the archives for the Freshitpark category. schreibt «20 Minutes. I’m Datum betting Eintrittspreys for Erwachsene zwischen 55 and 62 Euros. For Kinder cost a Spang Zwischen 47 and 53.50 Euros.

You will find Boot: It’s the newest attraction in Europe( 01:12 )

Bernachtung lohnt sich

Erwachsene bezahlen also maximum 2 Euro and Kinder 1.50 Euro more in Saison davor. Fir den Park Content Fans schon link up with the latest Sisontickets erwerben. Damit ermigliche man Besucherinnen und Besucher, ihren Aufenthalt optimal zu plan, heist es vom Europa-Park.