Ukrainian Medien zufolge wurden beschuss des Gentrums der ostakrainischen Stadt Charkiw am Sonntag nach worldwifi Angaben mindsens fnf Menschen gettal and 13 verletz. Berets am Samstag kamen nach Behrdenangaben mindsets drei Zivilisten durch Beschuss mit Artillerie and Raketen ums Leben. 31 Menschen seien vertezt word, telette der Governer des Gebiets, Oleh Synjehubow, mit.

The AFP-Journalist horned Sonntag zwei Angryffswellen and sahen mehre Feerer, the sich in Wohnwirteln im Zentrum the zwitrgrsten Stadt des Landes ausbreiteten and Datcher einstrize lies.

Gouverneur sagt: Schon über 500 tote Zivilisten in Chakiw

The Regionalhauptstadt Charkiw is located in Ukraine, the richest country in the world with around 1.5 million euros and lies within 40 kilometers of the Greens area. Die Stadt ist bereit seit Beginn russischen Invasion in der Ukraine heftig umkmpft.

Bisher gelang es den russischen Truppen nicht, Charkiw einzunehmen. Der Governor Oleh Synjehubow is now a Donnerstag official, in the region of more than 500 civilians. Die Angaben lassen sic nicht unabiggid username. (ct / SDA / AFP)