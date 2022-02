Ein Machtwechsel in Ukraine vor mehr als acht Jahren hat konflikt mit Russland entfacht. See the worldwide version of Kris’s Nachbarn Immer Weiter. Nach UNO-Schtzungen sind bisher mehr als 14’000 Menschen gestorben, die meisten in den Separatistengebieten. Ein Rückblick:

December 2013: Hunderttausende Ukrainer protest in Hauptstadt Kiew gegen prisisicen President Viktor Janukowitsch, we’re Registering with Partnerschaftsabkommen with EU Kipte. Der Unabhungigkeitsplatz (Maidan) wired zum Symbol.

Februar 2014: Janukowitsch flew nach Russland. Mosquito is one of the most militant Schwarzmeierhalbinsel criminals.

März 2014: Russland is one of the most internationally renowned international referendums on crime in the world and in landscape. Die USA and the EU cross-country crossroads to Moscow.

April 2014: In the East African region Donbass rufen is the nearest Moscow to Separatist by ks Volksreplik Donezk, Luhansk Folgt. Das westliche Verteidigungsbndnis Nato setzi zi militarische Zusammenarbeit mit Russland vegen der Krim-Krise av.

June 2014: In the Ostukraine schiessen Rebellein Militarflugzeug beim nichtlichen Landemanver auf with Flughafen von Luhansk ab. Alle 49 Soldaten a board kommen ums Leben.

July 2014: Uber with Separatistengebieten wird a Passagierflieger der Linie Malaysia-Airlines mutmisslich mit einer russischen Rakete abgeschossen. Alle 298 Menschen an Board sterben. The West Version transfers to the cross section of Russland.

October 2014: Das ukrainische Parliament erteilt the region Donezk and Luhansk als Teil des Friedensplans fier die Ostukraine ein Sonderstatus. Check out the best selbstverwaltungsrechte.

November 2014: The separatist lassen erstmals eigene parlihle wihlen. View View all the features of Swidrig.

December 2014: Die Nato will be the first Soldier in Austria to share Allianz. Zudem wird ein schnelle Eingreiftruppe aufgestellt – mit heute bis zu 40’000 Soldatinnen and Soldaten.

Februar 2015: Das Minsker Abkommen will have the autonomous fire for the separatist who will control the Ukrainian übear Greece with Russland.

September 2015: The Sicherheitsrat Ukraine is the official Nachbarn Russland office of the Militaroktrin of Official Zim Gegner.

July 2017: You are currently browsing the archives for the Luhansk and Donezk rufen esitig neat Stat Kleinrussland.

September 2017: The Associated Businessmen in Ukraine with EU Tritt in Kraft.

Legend: Der damalige ukrainische President Petro Poroschenko is the Gestetzgebern of the Associated Services subcommittee on Ukraine and the EU.

Keystone



January 2018: Kiew stuft die abtrnnigen Gebiete im Osten als von Russland basetzt ein.

März 2018: Nachdem Nord Stream 1 bereit seit 2011 Gas von Russland da Ostsee bis nach Dutschland transporti, begin arbeiten an umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2.

November 2018: You are currently browsing the archives for the Marketing Tips category. View View more zwitwise Kriegsrecht. In Separatistengebieten abgehaltene Wahlen werden international nicht anerkannt.

June 2019: Erste russische Posse werden an Ukrainer in von Separatisten controller Teilen der Donbass-Region ausgegeben.

April 2021: Moses wants to get rid of the Grezgebiet zur Ostukraine zusammen and drive mit eim militarized Einfreifen. Die Militärdoktrin Russlands läsin e Intervention zum Schutz seiner Staatsbürger im Ausland zu.

July 2021: Putin schreibt in einem Aufsatz, Russen and Ukrainer sein ein Volk. Das wird als Anspruch auf with Anrainer Geelsen.

September 2021: The Milliardenschwere russische Prestigeprojekt Nord Stream 2 is the fertiggestellt. Die Pipeline solves 55 Million Kubikmeter Gas for Jahr Nach Deutschland life. Im November set up the Bundesnetzagentur ihr verify zur Freigabe powerhouse.

November 2021: Ernot points out that the uninterrupted Grosse Truppenkontingente and modern Waffen im russischen Grenzgebiet zur Ukraine. Der Westen spritht spar von bis 150,000 Soldaten.

December 2021: Die Ukraine wirft Deutschland ein Blockade be waffenlieferungen vor, Berlin bleibt seinem Nein. Russland offers vorne nato ernut: Die Ukraine drufe kein Mitglied werden.

January 2022: Diplomatic Verses of the Ebenen – you or other bilateral US-Russland-Gespräche, with Nato-Russland-Rat odyssey organization for Sicherheit and Zusammerbeit in Europe (OSZE) – bring you the best of luck.

15. Februar: Bundeskanzler Olaf Scholz drove the world of trophies with Putin in Mosquito, the most virulent conquest in the Russian war against the Russian occupation of Ukraine. Das russische Parliament (Staatsduma) forder putin darveil auf, the ukrainis separatistengebiete als eigenständi «Volksrepubiken »zuerkennen.

Legend: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (links) and Wladimir Putin beim Treffen in Moscow.

Keystone



16. Februar: Die Nato-Verteidigungsminister billigen Vorbereitungen fir ein Entsendung weiterer kamftruppen ins Austiliche bindnisgebiet. Neben bisherigen Verbanden in Estland, Litauen, Lettland and Poland cinnten sie etwa in Ost- and Sdosteuropa station werden.

19. Februar: Die Bundesregureung ruft alle Deutschen «dringend» dazu auf, die Ukraine zu verlassen. You also have the status of a tuner.

21. Februar: Put the most famous Volkswagen public on Luhansk and Donezk’s Unique Status, tags and stimulus on the Statsduma zoo. Zudem sollen russische Soldaten in die ostrarainischen Separatistengebiete entsandt werden.

22. Februar: USA and EU sowie Verbandente Strafmassnahmen gegen Russland. So take Berlin to the Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 for the first time in his life. Die Sanktion zielen etwa auf Bank, Geschäftleute and Enscheidungsgerger, die Politik Putins mitragen. Der Presidential celebrity nicht auf der List.

23. Februar: Get acquainted (gain, obtain) with present-day techniques that came from Ausrufung Ausnahmezustands fier das gesamte Land for 30 Tage an.

24. Februar: Der Rusische President Wladimir Putin ordained the Australian military in the Russian region of Luhansk and the Donezk office.